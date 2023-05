POL-OG: Offenburg, Rammersweier - Mehrere Anzeigen

Rastatt (ots) - Unbekannte sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in ein Büro einer Behörde in der Straße "Am Schloßplatz" eingestiegen. Auf noch nicht abschließend geklärte Weise sollen sie so bis zu einem kleinen Tresor vorgedrungen sein und diesen komplett entwendet haben. Ein größerer Diebstahlschaden dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen nicht entstanden sein. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. /ya ...

