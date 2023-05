Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fußgänger angefahren

Bühl (ots)

Am Mittwochmittag war ein 55-Jähriger Mercedes-Fahrer auf der Hauptstraße unterwegs. Eine 80-Jährige Frau wollte in dem Moment die Straße überqueren und wurde vom Auto erfasst. Sie wurde hierbei verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Am Fahrzeug des Mannes entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Ermittlungen wurden von den Beamten des Polizeireviers Bühl aufgenommen.

