Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Leicht verletzt

Baden-Baden (ots)

Gegen 19:30 Uhr soll am Mittwoch ein elfjähriges Kind mit seinem Pedelec einen Verkehrsunfall in der Häfnergasse verursacht haben. Das Kind sei auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung die Grabenstraße entlanggefahren. Bei dem Versuch die Häfnerstraße zu überqueren sei der Junge mit einem 38-jährigen E-Roller-Fahrer zusammengestoßen und habe sich dabei leichte Verletzungen in Form von Prellungen zugezogen. Am E-Roller entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro, das Pedelec blieb unbeschädigt. Im Anschluss wurde mit dem Elfjährigen im Beisein seiner Eltern ein verkehrserziehendes Gespräch geführt. /jo

