Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Einbruch und Diebstahl in Bäckerei, Zeugen gesucht

Achern (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei auf dem Adlerplatz. Im Zeitraum von Donnerstagabend etwa ab 20 Uhr bis in die frühen Freitragmorgenstunden gegen 5 Uhr haben sich die Langfinger Zutritt in die Bäckerei verschafft. Die Unbekannten hebelten die Türe auf, wodurch diese erheblich beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten die nächtlichen Besucher die gesamte Bäckerei nach Diebesgut. Sie entwendeten einen Laptop mit einer Videokamera. Der genau entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht konkret benannt werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden unter der Rufnummer 07841 7066 - 0 um Kontaktaufnahme gebeten.

/se

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell