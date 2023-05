Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, L78A - Zusammenstoß an Einmündung

Iffezheim (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 20.20 Uhr auf der L78a im Kreuzungsbereich zur K3760 zu einem Zusammenstoß zweier Autofahrer. Ein 43-Jähriger befuhr die L78a aus Richtung Wintersdorf kommend in Fahrtrichtung B500. Eine 31-jährige Nissan-Fahrerin befuhr die K3760 von Iffezheim kommend und hielt nach bisherigen Erkenntnissen zunächst kurz an. Anschließend fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem bevorrechtigten Corsa des 43-Jährigen. Das Fahrzeug der 31-Jährigen kam auf dem Dach zu liegen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in einer Höhe von ungefähr 40.000 Euro. Die hinzugerufenen Feuerwehrkräfte stellte das auf dem Dach liegende Fahrzeug wieder auf die Räder. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

