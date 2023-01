POL-MA: Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrerin und Sozia bei Verkehrsunfall mit Pkw schwer verletzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots) - In Sinsheim, Mannheim und Walldorf waren unbekannte Betrüger erneut über Whatsapp erfolgreich. In allen Fällen gaben diese sich als ein Kind der Geschädigten aus, deren Mobiltelefon kaputt sei, weshalb sie unter einer neuen Telefonnummer via Textnachricht Kontakt aufnehmen würden. Anschließend baten sie über WhatsApp um finanzielle Hilfe, da sie ...

