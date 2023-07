Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: NORDSTEMMEN (ame) Radfahrer fährt alkoholisiert bei Unfallaufnahme vorbei

Hildesheim (ots)

Während der Aufnahme eines Verkehrsunfalls, der sich am Vormittag des 18.07.2023 in Nordstemmen, Heyersumer Straße ereignet hat, fällt einem eingesetzten Polizeibeamten ein 48-jähriger Mann aus Elze auf, der an der Unfallstelle vorbeifährt und Schwierigkeiten beim Führen seines Fahrrades hat. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Der Mann zeigte sich über das Ergebnis sichtlich überrascht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

