Polizei Hamburg

POL-HH: 230511-3. Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen in Hamburg-Hausbruch

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 10.05.2023, 19:20 Uhr

Unfallort: Hamburg-Hausbruch, Cuxhavener Straße/Am Neugrabener Bahnhof

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Hausbruch sind gestern Abend zwei Frauen schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Linienbus die Cuxhavener Straße in Richtung stadteinwärts. Als der 47-jährige Busfahrer bei Grünlicht nach links in die Straße "Am Neugrabener Bahnhof" abbiegen wollte, missachtete er einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Opel Astra, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde der Opel gegen einen an einer roten Ampel wartenden Toyota Verso geschleudert. Die beiden 18-jährigen Insassinnen des Opel Astra zogen sich schwere Verletzungen an Armen und Beinen zu und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert und jeweils stationär aufgenommen. Der Busfahrer und seine Fahrgäste sowie der 55-jährige Fahrer des Toyota blieben unverletzt.

An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Der Bus und der Opel Astra waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr blockweise an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) geführt und dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell