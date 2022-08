Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrüger unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Tankbetrug wurde am Sonntag der Polizei im Saale-Holzland-Kreis gemeldet. Ein Zeuge meldete sich bei einer Polizeidienststelle in Sachsen-Anhalt, dass er soeben einen Pkw auf einem Rastplatz wiedererkannte, der zuvor an einer Tankstelle in Stadtroda getankt und dann augenscheinlich einfach davongefahren sei. Gegen 12:15 Uhr war der Zeuge ebenfalls an dieser Tankstelle mit der Befüllung seines Fahrzeuges beschäftigt, als er hinter sich einen schwarzen Mercedes ohne Kennzeichen bemerkte. Eine unbekannte Frau steig aus, betankte den Wagen und entfernte sich anschließend, ohne zu zahlen, vom Tankstellengelände. Nachdem Rücksprache mit dem Betreiber der Tankstelle gehalten wurde, bestätigte sich der Verdacht. Tatsächlich hatte ein Fahrzeug ohne Kennzeichen Diesel im Wert von über 130 Euro getankt und hat das Gelände verlassen, ohne den ausstehenden Betrag zu begleichen. Die Polizeibeamten aus Sachsen-Anhalt konnten das vermeintliche Täterfahrzeug aber nicht mehr ausfindig machen.

