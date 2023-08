POL-PPTR: 2. Nachtragsmeldung zu: Tötungsdelikt in Wittlich - Zeugen gesucht

Trier (ots) - Am gestrigen Donnerstag, dem 17. August, raubte ein bislang Unbekannter einer 54-Jährigen die Handtasche. Die Geschädigte war gegen 17:30 Uhr zu Fuß in der Dominikanerstraße unterwegs und wurde an der Ecke Predigerstraße durch den Tatverdächtigen angesprochen und mit einer Pistole bedroht. Der Unbekannte forderte die Dame auf, ihre Handtasche auszuhändigen und floh anschließend mit seiner Beute, gemeinsam mit einem mehrere Meter weiter stehenden jungen ...

mehr