Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Kellerbrand durch Kinder verursacht - Polizei bittet um Vorsicht bei Umgang mit Feuer

Trier (ots)

Zwei spielende Kinder im Alter von acht und zehn Jahren verursachten am 20. August 2023 in Trier-Pfalzel einen Brand. Die Kinder spielten mit einem aufgefundenen Feuerzeug im Keller eines Mehrfamilienhauses. Dabei entzündete sich eine Tüte mit Altkleidern, was trotz eigener Löschversuche zum Brand des Kellerabteils führte. Dadurch ist ein Gesamtschaden im sechsstelligen Eurobetrag entstanden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei eindringlich darum, besonders Kinder hinsichtlich der Gefahren, welche von Feuer ausgehen, zu sensibilisieren. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über den Umgang mit Feuer und über mögliche Risiken. Zeigen Sie Ihrem Kind auch, wie es sich in einer Notfallsituation zu verhalten hat und üben Sie das wählen der Notrufnummern 112 und 110. Besonders Kinder probieren sich gerne aus und können weitreichende Konsequenzen nicht einschätzen. Führen Sie Ihre Kinder daher frühzeitig an das Thema heran.

Auch die warme Jahreszeit erhöht die Brandgefahr auf Wiesen und Wäldern. Seien Sie daher besonders vorsichtig, wenn Sie mit der Familie oder Freunden an solchen Örtlichkeiten grillen. Werfen Sie keine Zigarettenstummel in die Natur, lassen sie kein Glas oder Müll zurück und seien Sie stets wachsam hinsichtlich möglicher Brandgefahren

