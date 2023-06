FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 7. Juni 2023

Feuerwehr Dresden

Dresden

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden innerhalb der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 227 Mal alarmiert. In 75 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Sechs Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 205 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Vier Mal wurde die Feuerwehr zu Brandeinsätzen und 14 Mal zu Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Außerdem wurden in drei Fällen Fehlalarme durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst.

Rauchentwicklung aus Kleintransporter

Wann: 7. Juni 2023 15:20 - 16:30 Uhr Wo: Lübbenauer Straße / Reick

Der Fahrer eines Kleintransporters Ford Transit hatte sein Fahrzeug abgestellt, nachdem die Motorkontrollleuchte aufleuchtete und er Probleme mit seinem Fahrzeug feststellte. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, drang Rauch aus dem Motorraum. Der Fahrgastraum war ebenfalls mit Rauch gefüllt. Nach der Sicherung der Einsatzstelle verschaffte sich ein Trupp Zugang zum Fahrzeug und führte mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung durch. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Löscherfolg kontrolliert. Verletzt wurde niemand. Der Fahrzeugführer kümmerte sich im Anschluss um die Beseitigung des Fahrzeuges aus dem öffentlichen Verkehrsraum. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt.

Verkehrsunfall

Wann: 7. Juni 2023 16:18 - 17:20 Uhr Wo: Dürerstraße / Johannstadt

Aus noch zu ermittelnder Ursache war es zur Kollision zwischen einem PKW VW Golf und einem PKW Skoda Citigo gekommen. In der Folge des Zusammenstoßes landete der Skoda auf dem Dach. Die 25-jährige Fahrerin konnte sich selbst aus dem Skoda befreien. Sie wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und die Fahrzeuge. Weitere Maßnahmen waren nicht notwendig, so dass die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden konnte, welche die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat. Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt sowie der Rettungswache Johannstadt.

Wohnungsbrand

Wann: 7. Juni 2023 18:27 - 20:30 Uhr Wo: Bischofsweg/ Äußere Neustadt

Die Feuerwehr wurde über den Notruf 112 alarmiert, weil aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamiliengebäudes schwarzer Rauch drang. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, hatten sich Nachbarn bereits Zutritt zur Brandwohnung im vierten Obergeschoss verschafft, jedoch keine Personen in der Wohnung angetroffen. Da die Tür zur Brandwohnung offenstand, drang dichter Brandrauch bis in den Treppenraum. Zwei Trupps unter Atemschutz nahmen mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung auf. Es vergingen keine fünf Minuten, dann konnte die Kollegen bereits "Feuer aus" melden und zur Restablöschung übergehen. Um die Ausbreitung des Brandes bis in das Dach auszuschließen, mussten Teile der Deckenverkleidung geöffnet werden. Mit einem Elektrolüfter wurde der Brandrauch aus dem Gebäude entfernt. Im Anschluss wurden alle umliegenden Wohnungen auf den Eintritt von Rauchgasen hin überprüft. Dies blieb jedoch ohne Befund. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste der Bischofsweg voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswache Neustadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

