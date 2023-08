Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei vollendete und ein versuchter Einbruch in den vergangenen Tagen

Trier (ots)

Bisher unbekannte Täter hebelten im Zeitraum vom 20. August, 17 Uhr, bis 21. August, 9 Uhr, die Hauseingangstür sowie die in dem Gebäude befindliche Tür zu einer Augenarztpraxis auf. Im gleichen Zeitraum wurden aus dem Kellerraum dieses Hauses zwei Fahrräder entwendet. Ob hierbei ein Tatzusammenhang besteht ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im ähnlichen Zeitraum, 20. August, 22 Uhr, bis 21. August, 07:30 Uhr, hebelten Unbekannte zwei Fenster eines Trierer Tennis Clubs in der Straße "Am Stadion" auf und entwendeten zwei Kameras. Zwischen dem 19. August, 18:15 Uhr, und dem 21. August, 06:10 Uhr, öffneten noch Einbrecher den Zugang zu einer Bäckerei in der Simeonstraße auf bisher noch ungeklärte Weise und entwendeten eine Kasse mit Bargeld.

Inwiefern es sich bei den Tatverdächtigen um dieselben Personen handelt müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Polizei Trier bittet Zeugen, denen im Tatzeitraum zur ersten genannten Tat Fahrradfahrer an der Tatörtlichkeit aufgefallen sind, oder Zeugen, welche zu einer der weiteren Taten sachdienliche Hinweise geben können, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer: 0651 9779 - 2290 zu wenden.

