Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gundersheim - Sachbeschädigungen durch Aufkleber und Graffiti

Alzey (ots)

Der Polizei Alzey wurden in den vergangenen vier Wochen vermehrt Sachbeschädigungen in Gundersheim gemeldet. Verteilt über den gesamten Ort wurden eine Vielzahl von Aufklebern und Graffiti an Verkehrsschildern, Haltestellen, Verteilerkästen, Sitzbänken festgestellt und von der Polizei dokumentiert. Viele Graffitis haben einen Bezug zu den Fußballmannschaften des 1. FSV Mainz 05 und 1. FCK. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911 2622 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

