POL-PIAZ: Alzey - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Alzey (ots)

Am gestrigen Donnerstag Nachmittag kam es in der Albiger Straße in Alzey zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde und der Unfallversucher flüchtete.

Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 57-jähriger Fahrradfahrer die Albiger Straße aus Richtung Nibelungenstraße kommend. In Höhe der Hausnummer 19 wurde er dicht von einem PKW überholt. Dabei kam es zu einem Kontakt zwischen dem rechten Außenspiegel des PKWs und dem Lenker des 57-Jährigen. Dadurch touchierte der Radfahrer mit seinen Reifen den Bordstein, stürzte und verletzte sich. Hinzugekommene Passanten und ein RTW versorgten den 57-jährigen, verletzten Fahrradfahrer. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen braunen Skoda Fabia handeln, Kennzeichen AZ-X oder AZ-K. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911 2500 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

