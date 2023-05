Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Bechtheim - 9-jähriges Kind bei Unfall verletzt

Alzey (ots)

Am Dienstag, 16.05.2023, gegen 14:00 Uhr kam es in Bechtheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriges Mädchen verletzt wurde. Eine 39-jährige PKW-Fahrerin befuhr in Bechtheim die Gaustraße in Richtung Monzernheim. Zeitgleich spielten drei Kinder auf dem dortigen Bürgersteig. In dem Moment als die 39-Jährige die spielenden Kinder passierte, rannte die 9-Jährige unvermittelt von rechts hinter geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung und einem Ausweichmanöver konnte ein Zusammenstoß zwischen dem Mädchen und dem PKW nicht verhindert werden. Das Kind wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

