POL-PIAZ: Wöllstein - Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen auf Kerb - Ermittlungen laufen

Alzey (ots) - In der vergangenen Nacht, Montag auf Dienstag, gegen 00:15 Uhr meldete eine Anwohnerin eine Sachbeschädigung an einem Denkmal in der St.-Georgen-Straße in Alzey. Demnach wurde am Georgentor-Denkmal des Bildhauers Bartl, die dort befestigte Bronze-Statue aus der Verankerung gerissen und diese kopfüber in die Steinskulptur gesteckt. Beobachtet wurde eine männliche Person, 22-25 Jahre, schlank, 175 cm ...

