POL-HRO: Graffiti und Sachbeschädigung in Grevesmühlen/Upahl

Krakow am See (ots) - Gegen 13:45 Uhr kam es auf der K 135 am heutigen 26.02.2023 zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge der 21-jährige Fahrer eines Kleinwagens noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des MG Rover befuhr die K 135 aus Richtung Bossow kommend in Richtung Schwinz. Kurz hinter der Ortslage Bossow überholte der 21-jährige Fahrzeugführer nach ...

