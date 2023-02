Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 21-Jähriger bei Verkehrsunfall auf K 135 verstorben

Krakow am See (ots)

Gegen 13:45 Uhr kam es auf der K 135 am heutigen 26.02.2023 zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge der 21-jährige Fahrer eines Kleinwagens noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des MG Rover befuhr die K 135 aus Richtung Bossow kommend in Richtung Schwinz. Kurz hinter der Ortslage Bossow überholte der 21-jährige Fahrzeugführer nach Zeugenangaben mehrere Fahrzeuge, durchfuhr anschließend eine Kurve in deren Ausgang er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der weiteren Folge kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ersthelfer retteten den 21-Jährigen zunächst aus dem bereits brennenden Pkw und leisteten Erste Hilfe. Jedoch erlag dieser noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der verunfallte Pkw brannte in der Folge vollständig aus. Zur weiteren Unfallrekonstruktion kam ein Sachverständiger der DEKRA an der Unfallstelle zum Einsatz. Für die Unfallaufnahme und zur Durchführung der Löschmaßnahmen musste die K 135 bis 16:40 Uhr zum Teil voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird polizeilich auf 6.000 Euro geschätzt. Olaf Gärtner Dienstgruppenleiter PR Teterow André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

