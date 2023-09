Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Versuchte Einbrüche in zwei Kindergärten

Wermelskirchen (ots)

Gestern Morgen (05.09.) ist die Polizei zu zwei Einbrüchen in Kindertagesstätten nach Dabringhausen gerufen worden.

Im Tatzeitraum von Montag (04.09.) gegen 16:00 Uhr bis Mittwochmorgen (05.09.) gegen 07:00 Uhr sind bislang unbekannte Täter sowohl in der Altenberger Straße als auch im Bussardweg aktiv gewesen.

In der Altenberger Straße versuchten sie es an einer Tür, mehreren Jalousien und Fenstern und hinterließen dabei mehrere Hebelspuren. Sie gelangten jedoch nicht in das Objekt. Im Bussardweg beschädigten sie ein Türschloss und hebelten ein Fenster auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Im Inneren brachen sie Spinde auf und durchwühlten Schränke. Offenbar fanden sie nichts Wertvolles und verließen die Kindertagesstätte ohne Beute.

In beiden Fällen blieb es bei Sachschäden.

Es wurden Strafanzeigen aufgenommen und der Zentrale Erkennungsdienst übernahm die Spurensicherung an beiden Tatorten.

Wenn Sie Hinweise zu den beiden Taten geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell