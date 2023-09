Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Falscher Wasserwerker aktiv

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Ein vermeintlichen Wasserwerker lenkte am Donnerstagmittag, 31.08.2023, eine Bielefelderin in ihrer Wohnung ab und entwendete Geld und Schmuck.

Gegen 13:00 Uhr betrat eine Bielefelderin auf dem Weg zu ihrer Wohnung den Flur des Mehrfamilienhauses an der Wiedenbrücker Straße. Hier wurde sie von einem Unbekannten angesprochen, der behauptete von einem kommunalen Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen zu kommen, um die Wasserstände abzulesen. Mit dem Mann betrat sie ihre Wohnung und ging in die Küche, wo sie das Wasser laufen lassen sollte. Anschließend gingen sie gemeinsam in das Bad, um dort ebenfalls den Wasserhahn aufzudrehen.

Der vermeintliche Wasserwerker forderte die Bielefelderin auf, im Bad zu bleiben, während er wieder in die Küche gehen wollte. Offensichtlich nutzte er diesen Moment, um Geld und Schmuck der Bielefelderin zu entwenden. Schließlich teilte er ihr mit, dass mit dem Wasser alles in Ordnung sei und verließ die Wohnung. Die Bewohnerin stellte daraufhin den Diebstahl fest und lief auf die Straße. Sie sah, dass der Täter in einen dunklen Kastenwagen stieg und davonfuhr und informierte die Polizei.

Der Täter soll circa 175 bis 185 cm groß sein. Er hatte braunes Haar, trug eine schwarze Uniformähnliche Bekleidung sowie eine Maske.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell