POL-BI: Unbekannter richtet hohen Sachschaden an

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Während des Ladevorgangs griff am Donnerstagnachmittag, 31.08.2023, ein Dieb in einen LKW und flüchtete mit einer schwarzen Umhängetasche. Ein LKW-Fahrer hielt seine LKW-Zugmaschine Iveco mit WOH-Kennzeichen in der Zufahrt des Parkplatzes eines Supermarktes an der August-Bebel-Straße/ Hermannstraße. Er begann gegen 15:45 Uhr das Fahrzeug, welches mit dem Heck in Richtung ...

