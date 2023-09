Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl während Ladevorgang

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Während des Ladevorgangs griff am Donnerstagnachmittag, 31.08.2023, ein Dieb in einen LKW und flüchtete mit einer schwarzen Umhängetasche.

Ein LKW-Fahrer hielt seine LKW-Zugmaschine Iveco mit WOH-Kennzeichen in der Zufahrt des Parkplatzes eines Supermarktes an der August-Bebel-Straße/ Hermannstraße. Er begann gegen 15:45 Uhr das Fahrzeug, welches mit dem Heck in Richtung Straße stand, zu entladen. Ein Unbekannter stahl während des Entladens die schwarze Umhängetasche des LKW-Fahrers aus dem Führerhaus und flüchtete.

Der tatverdächtige Mann mit dunklem Teint wird als circa 30 Jahre alt, mit schwarzen Haaren zu einem kleinen Dutt gebunden und leichtem schwarzen Bartwuchs (vor allem im Bereich der Oberlippe) beschrieben. Er trug ein dunkelgraues Sweatshirt mit einer dunkelblauen Weste, eine Bluejeans und weiße Sneaker.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell