Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fußgänger müssen Kleinkraftrad ausweichen, welches vor Polizei flüchtet - Zeugen gesucht!

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (05.09.) gegen 23:30 Uhr fiel Polizeibeamten ein Motorroller auf, welcher ohne Kennzeichen die Straße Schnabelsmühle in Richtung Hauptstraße befuhr. Die Polizisten entschlossen sich dazu, den Fahrer des Kleinkraftrades der Marke Peugeot zu kontrollieren und gaben ihm Anhaltezeichen, welche er jedoch nicht beachtete. Stattdessen fuhr er weiter über die Laurentiusstraße in Richtung Odenthaler Straße, wo er an der dortigen Kreuzung an einem weiteren Streifenwagen vorbei und über den Gehweg fuhr. Auf dem Gehweg befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Fußgänger mit Hund, welche dem Rollerfahrer ausweichen mussten, um nicht von ihm erfasst zu werden.

Nachdem die Polizisten den Sichtkontakt zu dem Kleinkraftrad kurzzeitig verloren hatten, trafen weitere Verstärkungskräfte es schließlich auf der Kürtener Straße wieder an. Erneut fuhr der Fahrer über den Gehweg an einem Streifenwagen vorbei, der sich ihm mit eingeschaltetem Blaulicht in den Weg stellte, um seine Flucht zu stoppen. Dabei verlor der Rollerfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, ohne dass es zu einer Kollision kam, und flüchtete fußläufig weiter in unbekannte Richtung.

Das Kleinkraftrad gehört ersten Ermittlungen zufolge einem 18-jährigen Kürtener, welcher jedoch trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden konnte. Sein Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Die Unfallaufnahme des gestürzten flüchtigen Rollerfahrers erfolgte durch Kräfte des Polizeipräsidiums Köln.

Die Polizei Rhein-Berg ermittelt nun wegen diverser Verstöße, unter anderem wegen verbotenen Kfz-Rennens und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Vorfall machen können, explizit die beiden Fußgänger mit Hund, welche sich auf dem Gehweg befanden und dem Rollerfahrer ausweichen mussten. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell