POL-KN: (Sulz a.N.

Lkr. RW) - 20-jähriger Motorradfahrer wird lebensgefährlich verletzt

Sulz a.N. / Lkr. RW (ots)

Mittwochabend ist es auf der Landstraße 424 von Sulz in Richtung Oberndorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 46-Jähriger war gegen 18:15 Uhr mit seinem Transporter unterwegs und wollte auf Höhe Grünholz nach links abbiegen. Ein 20-jähriger Motorradfahrer war ebenfalls in Richtung Oberdorf unterwegs, überholte einen hinter dem Transporter fahrenden Sattelzug und prallte dem abbiegenden Transporter in die Fahrerseite. Durch den Aufprall wird der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Klinikum. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

