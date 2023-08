Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tierköder in Ückendorf ausgelegt

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagabend, 11. August 2023, gegen 19.10 Uhr, wurden der Polizei Gelsenkirchen Tierköder im Stadtteil Ückendorf gemeldet. In der Wohngegend rund um die Straße Flöz Dickebank hatte eine 47-jährige Anwohnerin nach eigenen Angaben mehrere Würstchen gefunden, die mit Stecknadeln und Nägeln präpariert waren. Bereits am Morgen hatte die Gelsenkirchenerin die Köder auf Grünflächen in der Ottilienstraße, Ulmenstraße und auch der Straße Flöz Sonnenschein entdeckt. Nachdem sie ihre Nachbarn informiert hatte, meldete sie den Fund dem Ordnungsamt und übergab die Fundstücke der Polizei. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

