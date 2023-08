Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Beziehungsstreit eskaliert auf offener Straße/Zeugen schreiten ein

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Zeugen, ein 51 Jahre alter Ladenbesitzer und seine 52-jährige Angestellte, sind am vergangenen Freitag, 11. August 2023, eingeschritten, als es gegen 14.25 Uhr zu Handgreiflichkeiten auf der Ahstraße in der Gelsenkirchener Altstadt kam. Die beiden hatten beobachtet, wie ein Mann auf eine Frau und ein Kind einschlug. Daraufhin griffen sie deeskalierend ein und boten der Frau Schutz in dem Geschäft an. Den zur Hilfe gerufenen Polizeibeamten gegenüber sagte die 19 Jahre alte Geschädigte, dass sie mit ihrem ein Jahr alten Sohn in der Stadt unterwegs gewesen sei, als sie zufällig ihrem ehemaligen Freund begegnet sei. Es sei sofort zum Streit gekommen. Anschließend habe der Mann sie selbst und das Kind geschlagen, den Rucksack der Frau entwendet und sei in unbekannte Richtung geflohen. Rettungskräfte brachten das verletzte Kind zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus, die Frau blieb unverletzt. Kräfte der Polizei fanden den Beschuldigten, einen 23 Jahre alten Mann aus Herne, im Rahmen der Fahndung im Hauptbahnhof. Er händigte den Beamten die gestohlenen Gegenstände aus. Bei dem Beschuldigten fanden die Beamten einen Teleskopschlagstock, den sie sicherstellten. Die Ermittlungen wegen Raubes und Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.

