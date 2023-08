Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten nehmen Randalierer vorläufig fest

Gelsenkirchen (ots)

Einen Randalierer haben Polizeibeamte am frühen Freitagmorgen, 11. August 2023, in der Altstadt vorläufig festgenommen. Der 28-Jährige hatte gegen 1.10 Uhr in einem Imbiss an der Ebertstraße versucht, eine Angestellte zu schlagen, was von einem Zeugen verhindert wurde. Als die alarmierten Polizisten die Identität des Mannes feststellen wollten, reagierte der 28-Jährige zunehmend aggressiv, schrie herum und schlug um sich. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte er dann ins Polizeigewahrsam gebracht werden, wogegen er sich massiv sperrte und wiederholt nach den Beamten trat. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, weshalb die Beamten ihn zur Sicherung des Strafverfahrens vorläufig festnahmen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der 28-Jährige, der einen alkoholisierten Eindruck machte, ab. Daraufhin entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben. Die Beamten blieben unverletzt und leiteten ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

