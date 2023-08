Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Seniorin wird Opfer eines Betrugs

Gelsenkirchen (ots)

Eine Seniorin erhielt am Dienstag, 8. August 2023, in Buer einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeikommissar. Der unbekannte Mann am Telefon gab an, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und deshalb eine Kaution erforderlich sei. In dem Glauben, ihren Sohn aus einer misslichen Situation zu befreien, übergab die Gelsenkirchenerin einem Mann einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag sowie einige Schmuckstücke. Die Übergabe erfolgte auf der Devesestraße, zwischen Neidenburger Straße und dem Brößweg, zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr. Der Tatverdächtige war circa 1,70 Meter groß, hatte braunes Haar und war elegant gekleidet. Hinweise zu dem Tatverdächtigen bitte an das Kriminalkommissariat 12 unter 0209 365 7212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Polizei Gelsenkirchen rät, bei solchen Nachrichten grundsätzlich misstrauisch zu sein. Vergewissern Sie sich bei derartigen Anfragen oder Aufforderungen immer, ob es sich tatsächlich um einen Verwandten handelt. Versuchen Sie die Person über die "alte Nummer" oder das Festnetz persönlich zu erreichen. Die richtige Polizei fordert Sie auch niemals dazu auf, Wertgegenstände oder Bargeld zu übergeben. Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Freunde über diese Betrugsmasche auf, um den Tätern keine Chance zu geben. Im Zweifel rufen Sie immer die Polizei unter der 110 an!

