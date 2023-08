Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Parkanlage in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Ein 49-jähriger mit einem festen Wohnsitz im Ausland wurde am Mittwochabend 9. August 2023, gegen 20 Uhr Opfer eines Straßenraubs. Der Mann meldete sich bei dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Gelsenkirchen. Aufgrund der Sprachbarriere gab es zunächst Verständigungsprobleme, jedoch bestand der Verdacht einer Straftat, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Gegenüber den Polizeibeamten gab der 49-Jährige an, dass er im Park auf einen Bekannten gewartet hatte. Dann erschienen drei unbekannte Tatverdächtige und schlugen ihn unvermittelt. Zudem wurde seine Umhängetasche mit seinem Ausweis, seinem Mobiltelefon und seiner Geldbörse entwendet. Dann entfernten sich die Tatverdächtigen in eine unbekannte Richtung und ließen den leicht verletzten 49-Jährigen zurück. Eine Beschreibung der Tatverdächtigen konnte nicht aufgenommen werden. Sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt bitte unter der Rufnummer 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

