Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sexuelle Belästigung in Horst - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine 25-jährige Gelsenkirchenerin hielt sich am Dienstagmittag, 8. August 2023, gegen 11.30 Uhr im Bereich des ehemaligen katholischen Friedhofs in Horst auf, als sie einen unbekannten Mann bemerkte, der ihr folgte. Der unbekannte Tatverdächtige näherte sich der jungen Frau, entkleidete sich und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Die 25-Jährige flüchtete sofort und suchte Hilfe bei zufällig anwesenden Passanten. Als die Gelsenkirchenerin nach Hause kam, alarmierte sie die Polizei. Der männliche Tatverdächtige war circa 20 bis 22 Jahre alt, 1,60 Meter groß, hatte schwarze Haare und war mit einer langen schwarzen Lederjacke sowie einer grau-schwarzen Jeanshose bekleidet. Die Polizei bittet sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 0209 365 7112 an das Kriminalkommissariat 11 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache mitzuteilen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell