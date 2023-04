Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Plötzlicher Spurwechsel verursacht Unfall - Die Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Montagmorgen, kurz vor 7 Uhr, fuhr eine 65-Jährige mit ihrem Renault auf der Lessingstraße in Richtung Hauptbahnhof. Neben ihr, auf der rechten Spur, war ein brauner PKW in gleicher Richtung unterwegs. Urplötzlich zog dieser nach links, so dass die 65-Jährige nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Ein hinter ihr fahrender Skoda kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und stieß mit dem Renault zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Das braune unfallverursachende Auto fuhr nach der Kollision der anderen beiden Fahrzeuge einfach weiter. Die Polizei ermittelt daher wegen Unfallflucht. Marke und Modell des braunen Kombis sind nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221/1857-0, zu melden.

