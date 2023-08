POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - Kleines Mädchen gefunden

Gelsenkirchen (ots) - Polizeibeamte haben gestern Abend, 7. August 2023, einen 20 Jahre alten Mann in einem leerstehenden Wohnhaus am Busfortshof in Gladbeck festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, zuvor um 21.44 Uhr ein Lebensmittelgeschäft an der Essener Straße in Gelsenkirchen-Horst überfallen zu haben. Dabei nutzte der Tatverdächtige eine Schusswaffe, um eine ...

