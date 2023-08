Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchen/Gladbeck: Tatverdächtiger nach Raub festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben gestern Abend, 7. August 2023, einen 20 Jahre alten Mann in einem leerstehenden Wohnhaus am Busfortshof in Gladbeck festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, zuvor um 21.44 Uhr ein Lebensmittelgeschäft an der Essener Straße in Gelsenkirchen-Horst überfallen zu haben. Dabei nutzte der Tatverdächtige eine Schusswaffe, um eine Angestellte zu bedrohen. Er forderte Bargeld und flüchtete anschließend. Nach Zeugenhinweisen umstellten Einsatzkräfte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung das Haus in Gladbeck und fanden im Inneren zunächst einen Rucksack, in dem sich unter anderem Einbruchswerkzeug und eine Druckluft-Pistole befanden. Diese Gegenstände stellten die Beamten sicher. Bei der weiteren Durchsuchung stießen die Beamten auf den späteren Tatverdächtigen. Bei ihm fanden sie eine größere Menge Bargeld. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zu einer Polizeiwache. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell