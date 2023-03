Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Musikschule heimgesucht

Erfurt (ots)

Einbrecher trieben am Wochenende in einer Erfurter Musikschule ihr Unwesen. Zwischen Samstagabend und dem frühen Sonntagmorgen hatten sie einen Schlüsselkasten aufgebrochen. So gelang es den Tätern, in das Gebäude einzudringen. Die Unbekannten vergriffen sich an zwei Tablets im Wert von mehreren hundert Euro und flüchteten schließlich unbemerkt aus dem Gebäude. Erst am Sonntagmittag fiel der Einbruch auf und die Polizei wurde verständigt. (JN)

