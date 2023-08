POL-GE: Verkehrsunfall mit E-Scooter - Unfallbeteiligte und Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Körperverletzungsdelikt am Gelsenkirchener Busbahnhof in der Altstadt am vergangenen Samstag, 5. August 2023, nach Beteiligten und Zeugen. Die Beamten waren um 3.05 Uhr in der Nacht gerufen worden. Zwei Frauen, eine 21 Jahre alte Recklinghäuserin und eine 22 Jahre alte Gelsenkirchenerin, gaben an, im ...

mehr