POL-PDLU: Mehrere Kontrollstellen der Polizei

Speyer (ots) - Unbekannte Täter gelangten zwischen dem 22.01.2023, 20:00 Uhr und dem 25.01.2023, 10:00 Uhr in eine Tiefgarage eines Wohnkomplexes in der Ludwigsstraße. Am vier Türen konnten Hebelmarken festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Auch in der Else-Krieg-Straße versuchten unbekannte Täter in der Zeit vom 24.01.2023, 22:00 Uhr bis zum 26.01.2023, 13:50 Uhr in einem ...

