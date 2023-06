POL-PDNR: Verkehrsunfall durch Überholen im Kurvenbereich

Vettelschoß (ots) - Am 27.06.2023 fiel Beamten der Polizei Linz gegen 17:10 Uhr ein Leichtkraftrad in Vettelschoß auf, dessen Fahrer und Sozius keine Helme trugen. In der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: 02644-943-0 ...

