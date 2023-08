Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten vollstrecken drei Haftbefehle

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Haftbefehle haben Beamte der Polizei Gelsenkirchen bei allgemeinen Verkehrskontrollen in Rotthausen und Schalke vollstreckt. Dabei hatten die Beamten zunächst gegen 19.10 Uhr am Mittwoch, 9. August 2023, einen 26-Jährigen an der Bromberger Straße in Rotthausen angehalten. Die anschließende Kontrolle ergab, dass gegen den Gelsenkirchener ein offener Haftbefehl wegen Betrugs vorlag. Der 26-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, bezahlte die ersatzweise geforderte Geldstrafe und konnte die Wache anschließend wieder verlassen. Zwei weitere Haftbefehle vollstreckten die Einsatzkräfte am frühen Donnerstagmorgen, 10. August 2023, in Schalke. An der Grillostraße hatten Polizisten gegen 0.30 Uhr ein Auto gestoppt und den Fahrer sowie seinen 26-jährigen Beifahrer kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass gegen den 26-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland zwei Haftbefehle wegen Diebstahls vorlagen. Er wurde daraufhin zur Wache gebracht. Nachdem Familienmitglieder die ersatzweise geforderten Geldstrafen beglichen hatten, konnte auch er die Polizeiwache wieder verlassen.

