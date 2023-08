POL-GE: Tatverdächtiger Dieb in Altstadt gestellt

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei ermittelt nach einem Brand in der Feldmarkstraße am Donnerstagabend, 10. August 2023. Gegen 18.10 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses war in einem kleinen Toilettenraum ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Rettungsdienst brachte neun Anwohner vorsorglich in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

