POL-GE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 46-jähriger Gelsenkirchener ist am Freitagvormittag, 11. August 2023, bei einem Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 10.40 Uhr auf seinem Motorrad über die Bismarckstraße, als zeitgleich eine 73-Jährige mit ihrem zuvor am Straßenrand geparkten Auto losfuhr und umgehend eine Wendung machte, um in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. Dabei kam es zur Kollision zwischen Motorrad und Auto. Der schwer verletzte 46-Jährige wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die 73-jährige Gelsenkirchenerin blieb unverletzt. Das Motorrad sowie das Auto wurden sichergestellt. Die Bismarckstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme zwischen Walpurgisstraße und Grenzstraße in beide Richtungen gesperrt.

