Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Heranwachsende nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Hennef (ots)

In der Nacht zu Samstag (11. März) wurde eine 18-jährige Sankt Augustinerin in Gewahrsam genommen. Gegen 00:15 Uhr randalierte die 18-Jährige in einer Lokalität an der Bahnhofstraße in Hennef. Daher wurde ihr von einem Mitarbeiter mehrfach untersagt, die Kneipe zu betreten. Da sich die alkoholisierte Sankt Augustinerin nicht beruhigen ließ und weiterhin versuchte in die Lokalität zu gelangen, wurde die Polizei verständigt.

Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich die junge Frau unkooperativ. Sie erhielt einen Platzverweis. Nachdem sie diesem nicht nachkam und die Beamten beleidigte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Als sie zum Streifenwagen geführt werden sollte, trat sie einer Beamtin gegen das Schienbein. Während der Fesselung versuchte sie die Polizeibeamten weiterhin zu treten. Im Streifenwagen beleidigte sie die Beamtin auf sexueller Basis und biss ihr in den Oberarm.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Da die Heranwachsende im Gewahrsam Suizidäußerungen tätigte, wurde sie in eine Fachklinik eingewiesen.

Alle eingesetzten Beamten verblieben dienstfähig.

Gegen die 18-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (Re)

