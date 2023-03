POL-SU: Einbrecher erbeuten Tresor

Lohmar (ots) - Am Donnerstagmorgen (09. März) wurde die Polizei zu einem Lebensmittelgeschäft in die Walterscheid-Müller-Straße in Lohmar gerufen. Die Marktleiterin hatte gegen 06:00 Uhr einen Einbruch in ihr Büro entdeckt, welches sie am Vortag (08. März) gegen 16:30 Uhr in ordnungsgemäßem Zustand verlassen hatte. Ein oder mehrere Täter waren vermutlich mit Hilfe einer Leiter auf das Dach des Geschäftes ...

mehr