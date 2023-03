Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Lohmar (ots)

Am Donnerstagmorgen (09. März) wurde die Polizei zu einem Lebensmittelgeschäft in die Walterscheid-Müller-Straße in Lohmar gerufen. Die Marktleiterin hatte gegen 06:00 Uhr einen Einbruch in ihr Büro entdeckt, welches sie am Vortag (08. März) gegen 16:30 Uhr in ordnungsgemäßem Zustand verlassen hatte. Ein oder mehrere Täter waren vermutlich mit Hilfe einer Leiter auf das Dach des Geschäftes gelangt. Hier schlugen sie mit einem Backstein die Scheibe des Büros ein und kamen so in den Raum, den sie durchwühlten. Die Täter, die offenbar nicht in den Verkaufsraum gelangten, entkamen unerkannt mit einem Smartphone. Die Polizei sicherte unter anderem Schuhabdruck- und DNA-Spuren. Auf Grund einer automatischen Alarmauslösung wird die eigentliche Tatzeit auf 02:30 Uhr bis 03:00 Uhr eingegrenzt. Wer Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, meldet diese bitte der Polizei unter 02241 541-3121. (Uhl)

