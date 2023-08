Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberische Erpressung in der Feldmark - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall von räuberischer Erpressung zum Nachteil einer 74-jährigen Seniorin. Am Freitag, 21. Juli 2023, machte sich ein unbekannter Tatverdächtiger gegen 0.30 Uhr an ihrem Fenster auf der Kurfürstenstraße bemerkbar. Er verwickelte die Frau in ein Gespräch und fragte, ob sie ihm Geld für ein Taxi wechseln könne. Als die Gelsenkirchenerin das Wechselgeld anreichte, zog der Unbekannte eine schwarze Pistole und forderte die Herausgabe der Geldscheine. Der Aufforderung kam die Frau unvermittelt nach und ließ im Anschluss direkt die Rollladen herunter, um sich zu schützen. Der Tatverdächtige war circa 1,70 Meter groß, hatte kurze schwarze Haare und einen kurzen dunklen Bart. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich während der Tat ein Taxi in unmittelbarer Nähe des Tatorts befand. Daher bittet die Polizei Zeugen, insbesondere Taxifahrer, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich an das zuständige Kommissariat unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

