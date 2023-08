Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Tatverdächtige nach Einbruch in Keller vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Kellereinbruch in Horst am frühen Sonntagmorgen, 13. August 2023, hat die Polizei vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Ein 49 Jahre alter Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Reichenberger Straße hatte gegen 0.50 Uhr verdächtige Geräusche im Hausflur vernommen und war dort auf drei ihm unbekannte Personen gestoßen, die fluchtartig das Haus verließen und in einem schwarzen Auto davon fuhren. Im Keller stellte der 49-Jährige dann einen aufgebrochenen Kellerraum fest. Alarmierte Polizisten stoppten das beschriebene Fahrzeug kurz darauf im Bereich der Uferstraße in Schalke-Nord und kontrollierten den 27-jährigen Fahrer, der in Deutschland keine Meldeadresse hat, sowie einen 33-jährigen Beifahrer aus Gelsenkirchen und zwei weitere Mitfahrer im Alter von 22 und 28 Jahren ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Im Kofferraum des Fahrzeugs fanden die Beamten diverse Werkzeuge, die sie sicherstellten. Die vier Männer wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Entrichtung einer Sicherheitsleistung konnten sie das Gewahrsam wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

