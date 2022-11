BPOL NRW: Mehr als zwei Jahre Haft - Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest

Essen (ots) - Am gestrigen Sonntagnachmittag (30. Oktober) soll eine Frau am Essener Hauptbahnhof Reisende mit Flaschen beworfen haben. Während der Kontrolle leistete diese Widerstand und wurde schlussendlich in Gewahrsam genommen. Gegen 16:20 Uhr wiesen Passanten im Hauptbahnhof Essen Bundespolizisten auf eine Frau hin, welche Reisende mit Flaschen bewerfen soll. Die ...

mehr