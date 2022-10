Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Flaschen um sich geworfen - Bundespolizei nimmt renitente 53-Jährige fest

Essen (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (30. Oktober) soll eine Frau am Essener Hauptbahnhof Reisende mit Flaschen beworfen haben. Während der Kontrolle leistete diese Widerstand und wurde schlussendlich in Gewahrsam genommen.

Gegen 16:20 Uhr wiesen Passanten im Hauptbahnhof Essen Bundespolizisten auf eine Frau hin, welche Reisende mit Flaschen bewerfen soll. Die augenscheinlich stark alkoholisierte Frau befand sich am Südeingang und zielte mit Glasflaschen auf andere Passanten, welches ihr nicht gelang. Die 53-Jährige weigerte sich, ihre Personalien Preis zu geben. Trotz mehrmaliger Aufforderung lehnte die Frau zunächst die Aushändigung ihre mitgeführte Handtasche ab. In der Tasche fanden die Einsatzkräfte eine polnische Identitätskarte auf. Während die Beamten die Daten überprüften, versuchte diese den Ausweis aus der Hand des Polizisten zu schlagen.

Zudem schlug die polnische Staatsbürgerin nach dem Beamten und stieß diese weg. Daraufhin wurde die Essenerin gefesselt und zur Bundespolizeiwache gebracht. Währenddessen trat die Frau gegen ein Polizeifahrzeug, welches sich auf dem Weg dorthin befand. Sie versetzte zwei Beamten mehrere Tritte in den Bauchbereich und beleidigte diese. Dabei stemmte sie sich mit enormer Kraft gegen die Mitnahme und der anschließenden Durchsuchung. Hierbei trat sie einen Polizeibeamten zwischen die Beine.

Ein Arzt untersuchte die Frau. Zur Unterbindung von weiteren Straftaten wurde die 53-Jährige in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht.

Eine BodyCam zeichnete die Handlungen der Frau auf. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell