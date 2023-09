Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Frau wird durch eigenes Auto verletzt (07.09.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Verletzungen zugezogen hat sich eine Frau aus Bad Dürrheim am Donnerstagmorgen kurz vor 5 Uhr bei einem kuriosen Unfall. Eine 73-Jährige wollte morgens vor einer Fahrt die Scheibe ihres VW reinigen. Dabei rollte der Wagen selbstständig los und klemmte die Frau zwischen Fahrertür und einem Straßenpoller ein, wobei sie sich erhebliche Verletzungen am Bein zuzog. Sie konnte durch Hilferufe Anwohner auf sich aufmerksam machen, die ihr zu Hilfe eilten und einen Rettungswagen verständigten. Die Verunglückte kam in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell