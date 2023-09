POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) 8-jährige Mountainbikerin gestürzt und schwer verletzt (06.09.2023)

Tuttlingen (ots) - Gleich in zwei Fällen musste die Polizei am späten Mittwochnachmittag die Verantwortlichen im Freibad Tuttlingen bei der Durchsetzung des Hausrechtes unterstützen. Am späten Nachmittag pöbelten drei Jugendliche im Alter von 14 Jahren, beziehungsweiser einer davon knapp 14, mehrfach Gäste des Bades an und wurden vom Bademeister aufgrund ihres ...

mehr